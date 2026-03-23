Podcast: Así les cambió la vida a las personas que ganan en dólares y perdieron hasta un 30% de su poder adquisitivo

Hace cinco años, recibir un salario en dólares se promocionaba por parte de las empresas contratantes como un beneficio. Hoy, la depreciación de la divisa estadounidense erosiona la capacidad de compra de los que ganan en esa moneda. Debido a esas disminuciones han visto notables cambios en su estilo de vida: algunos han tenido que cambiar de vivienda porque ya no pueden pagar el alquiler, otros no pueden costear más la educación privada de sus hijos y algunos hasta deben alquilar su carro para que otros lo utilicen en plataformas de transporte y así obtener un dinero extra para llegar a fin de mes.

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