Podcast: Así presiona la sequía de ingresos la salud fiscal de Costa Rica
La caída en los ingresos del Gobierno es la principal causa, sobre todo en la recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema
Mientras la aprobación de la reforma fiscal del 2018 aportó ingresos frescos al Gobierno mediante la inclusión de nuevos impuestos y límites al gasto, su efecto se ha ido diluyendo: en los últimos cuatro años se ha reportado una caída sostenida en los ingresos del Gobierno Central que ha provocado un deterioro en el superávit.
Esta situación no solo pone en vilo a los economistas locales, sino también a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las agencias calificadoras de riesgo.
En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.
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