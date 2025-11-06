Podcasts

Podcast: Colapso en Los Negritos: la historia de “remiendos” que inunda barrio Dent y que costará hasta $11 millones

Parecía una imagen de IA pero fue real: bomberos ingresando en lancha a barrio Dent, en plena capital, para rescatar a vecinos atrapados por una inundación de larga data pero cuya solución no está clara. Analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

Las inundaciones en Montes de Oca han evidenciado la mala planificación urbana y la necesidad de una fuerte inversión para solucionar el problema en la quebrada Los Negritos, pero falta definir cómo financiarlo.








InundacionesBarrio DentMunicipalidad de San JoséMunicipalidad de Montes de Oca
Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

