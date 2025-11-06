Podcast: Colapso en Los Negritos: la historia de “remiendos” que inunda barrio Dent y que costará hasta $11 millones

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify .

Las inundaciones en Montes de Oca han evidenciado la mala planificación urbana y la necesidad de una fuerte inversión para solucionar el problema en la quebrada Los Negritos, pero falta definir cómo financiarlo.

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.