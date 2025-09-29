Podcast: Comida rápida en Costa Rica, a 55 años de un cambio gastronómico que trajo empleo, innovación y una batalla de marcas

En marzo de 1970 Costa Rica vivió un hito gastronómico, con la llegada de un negocio que más de cinco décadas después mueve millones de colones diariamente, genera empleos y encadenamientos productivos en decenas de cantones del país y además se ha convertido en un termómetro para medir si cierta zona tiene potencial de desarrollo inmobiliario: el de las franquicias de comida rápida.
En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos los cambios en el segmento, las marcas presentes, las que se despidieron, las que se fueron y regresaron, y las que aún no han llegado al país.
