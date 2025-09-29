Podcasts

Podcast: Comida rápida en Costa Rica, a 55 años de un cambio gastronómico que trajo empleo, innovación y una batalla de marcas

En 1970 llegó al país la primera casa de comida rápida internacional. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos cómo ha evolucionado ese mercado desde entonces

Por Redacción EF

En marzo de 1970 Costa Rica vivió un hito gastronómico, con la llegada de un negocio que más de cinco décadas después mueve millones de colones diariamente, genera empleos y encadenamientos productivos en decenas de cantones del país y además se ha convertido en un termómetro para medir si cierta zona tiene potencial de desarrollo inmobiliario: el de las franquicias de comida rápida.








Comida rápidaFast food en Costa RicaFranquicias de comida rápida
