Podcast: ¿Cómo era la economía de Costa Rica en 1821? El café no era la base de la producción

El 15 de septiembre de 1821 no solo marcó la independencia política de Centroamérica, sino también el inicio de una etapa de transformación económica.

Costa Rica era todavía muy pequeño con apenas 60.000 habitantes, una esperanza de vida de 30 años y una economía que mostraba tanto herencias del periodo colonial como los primeros esfuerzos por abrirse al comercio internacional en medio de monedas españolas y trueques.

Manuel Chacón, docente e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó a El Financiero cómo era la economía del país en dicho periodo y, en el marco de la conmemoración de la independencia nacional, el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analiza este tema.

