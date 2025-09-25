Podcasts

Podcast: ¿Cómo era la economía de Costa Rica en 1821? El café no era la base de la producción

‘EF’ estudió cómo era la economía del país en 1821 y, en el marco de la conmemoración de la independencia, el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analiza este tema

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El 15 de septiembre de 1821 no solo marcó la independencia política de Centroamérica, sino también el inicio de una etapa de transformación económica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Independencia15 de setiembreCosta RicacaféComercio
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.