Podcast: ¿Cómo es vender pinturas en Costa Rica? Le explicamos la forma en que se mueve el negocio del arte con lienzos más pequeños y coleccionistas

El mercado de la pintura en Costa Rica se transforma junto con las posibilidades de consumo y revela cómo los artistas y galerías responden a una sociedad en cambio: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el tema

Por Redacción EF

En las últimas décadas comerciar con creaciones pictóricas está influenciado por cambios derivados de la diversificación de intereses, el poder adquisitivo y el hasta nivel educativo.








