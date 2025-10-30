Podcast: ¿Cómo es vender pinturas en Costa Rica? Le explicamos la forma en que se mueve el negocio del arte con lienzos más pequeños y coleccionistas

En las últimas décadas comerciar con creaciones pictóricas está influenciado por cambios derivados de la diversificación de intereses, el poder adquisitivo y el hasta nivel educativo.

Esta realidad, sin embargo, está muy lejos de ser sinónimo de una desaparición de la pintura costarricense como negocio; por el contrario, se convirtió en un nicho sólido que se mueve fuerte y con sigilo dentro del mercado: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el tema.

