Podcast: ¿Cómo nació la primera cadena hotelera de lujo de Costa Rica? Esta es la historia de Nayara Resorts

La firma hotelera tiene propiedades en La Fortuna y próximamente en Quepos, así como en Panamá y Chile. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ le contamos el camino de la marca en sus casi dos décadas de trayectoria

Por Redacción EF

Es normal escuchar que Costa Rica cuenta con hospedajes de lujo, de esos por los que los turistas pagan miles de dólares la noche para sumergirse en experiencias únicas y personales, rodeados de los más impresionantes paisajes que ofrece este pedacito de tierra. Lo que no es tan común es oír que una de esas marcas hoteleras lujosas sea 100% de origen costarricense.








