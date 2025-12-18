Podcast: ¿Cómo nació la primera cadena hotelera de lujo de Costa Rica? Esta es la historia de Nayara Resorts

Es normal escuchar que Costa Rica cuenta con hospedajes de lujo, de esos por los que los turistas pagan miles de dólares la noche para sumergirse en experiencias únicas y personales, rodeados de los más impresionantes paisajes que ofrece este pedacito de tierra. Lo que no es tan común es oír que una de esas marcas hoteleras lujosas sea 100% de origen costarricense.

Hace casi dos décadas, con el volcán Arenal como testigo, nació la primera marca hotelera de lujo nacional, inmersa en la naturaleza de la zona de La Fortuna. Se trata de Nayara Resorts, un complejo que integra tres propiedades en ese territorio (y una cuarta que se ubicará en Quepos) que hoy lleva su modelo operativo de lujo sostenible fuera de nuestras fronteras.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ le contamos el camino de la marca en sus casi dos décadas de trayectoria.

