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Podcast: ¿Cómo se debilitó el IVM? Le contamos los hitos y omisiones que comprometen la pensión del futuro

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el debilitamiento del IVM en Costa Rica: impacto de la deuda estatal, uso de reservas y las propuestas clave para salvar las pensiones de la CCSS

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Por Redacción EF

Los problemas financieros y estructurales del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no surgieron de la noche a la mañana: durante años se advirtió que existía una necesidad de hacer reformas más profundas y no se hizo nada, y hoy el costo empieza a sentirse, incluso teniendo que utilizar las reservas.








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Redacción EF

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