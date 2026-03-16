Podcast: ¿Cómo se debilitó el IVM? Le contamos los hitos y omisiones que comprometen la pensión del futuro
En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el debilitamiento del IVM en Costa Rica: impacto de la deuda estatal, uso de reservas y las propuestas clave para salvar las pensiones de la CCSS
Los problemas financieros y estructurales del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no surgieron de la noche a la mañana: durante años se advirtió que existía una necesidad de hacer reformas más profundas y no se hizo nada, y hoy el costo empieza a sentirse, incluso teniendo que utilizar las reservas.
El envejecimiento acelerado, menos cotizantes por jubilado, deuda estatal creciente y reformas aplicadas tardíamente conforman el cóctel que llevó al IVM a los problemas financieros que enfrenta ahora y que analizamos en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.
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