Podcast: ¿Comprar o alquilar, cuál es la mejor opción? ¿Es el 2026 un buen momento para tomar esa decisión?

¿Es el 2026 un buen momento para invertir en bienes raíces en Costa Rica?

De ser así ¿cuál es la mejor opción para usted? ¿La compra o el alquiler de una propiedad?

Estas y otras preguntas son parte de lo que analizamos en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’: acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify.