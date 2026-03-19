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Podcast: ¿Comprar o alquilar, cuál es la mejor opción? ¿Es el 2026 un buen momento para tomar esa decisión?

¿Es el 2026 un buen momento para invertir en bienes raíces? De ser así ¿cuál es la mejor opción para usted, la compra o el alquiler? Lo analizamos en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

¿Es el 2026 un buen momento para invertir en bienes raíces en Costa Rica?








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Redacción EF

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