Podcast: Costa Rica apuesta por atraer la inversión correcta en ciencias de la vida, expertos abordarán el tema en el Life Sciences Forum 2026

Lab de Ideas con apoyo del Life Sciences Forum —La inversión extranjera directa (IED) es uno de los pilares de la economía costarricense desde hace más de treinta años. En los últimos cuatro, el monto que ha ingresado al país a través de ella ha oscilado entre los $4.400 y los $5.121 millones, con el sector de ciencias de la vida como uno de los que más ha destacado por su crecimiento.

El año pasado, Costa Rica alcanzó las cien empresas multinacionales especializadas en ciencias de la vida con operaciones activas. El sector hoy alcanza los $10.900 millones en exportaciones, los casi 63.000 empleos directos y la presencia en 17 subsectores productivos. Además, 18 de las 35 principales empresas medtech del mundo tienen operaciones aquí.

Ese éxito, sin embargo, plantea preguntas sobre hacia dónde apuntar y cómo consolidar la permanencia de las compañías en suelo nacional, ante los retos de una nación costosa en comparación a otros competidores, y de un mercado que exige talento cada vez más especializado.

Así lo apuntó Juan Carlos Rodríguez, director de Operaciones para LATAM de ECI: “El reto más importante que experimentamos es que el crecimiento de la industria es mucho más rápido que el crecimiento del entorno nacional”.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’, y en el marco de Life Sciences Forum 2026 que se realizará el 4 de junio en el Centro de Convenciones con el objetivo de abordar los temas que moldean el futuro del sector, conversamos sobre este tema.

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