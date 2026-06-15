Podcast: Costa Rica se queda sin espacio para su basura mientras crece la presión sobre rellenos sanitarios

Costa Rica genera más basura de la que puede procesar. Una muestra de ello es que casi la mitad de los rellenos sanitarios —destino final de los residuos sólidos recolectados en el territorio nacional— alcanzarán su capacidad máxima durante este 2026.

Detrás de esa situación no solo se encuentra una crisis de espacio para depositar basura, sino también el desgaste de un modelo de gestión que depende de pocos rellenos sanitarios, municipalidades con limitaciones financieras, escasa educación ambiental desde las escuelas y una planificación estatal que especialistas consideran insuficiente.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

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