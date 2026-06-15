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Podcast: Costa Rica se queda sin espacio para su basura mientras crece la presión sobre rellenos sanitarios

El cierre previsto de rellenos sanitarios en la GAM obligará a trasladar miles de toneladas de residuos hacia otras regiones del país, una medida que aceleraría la saturación de los sitios restantes y aumentaría los costos de recolección: analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

Costa Rica genera más basura de la que puede procesar. Una muestra de ello es que casi la mitad de los rellenos sanitarios —destino final de los residuos sólidos recolectados en el territorio nacional— alcanzarán su capacidad máxima durante este 2026.








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Redacción EF

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