Podcast: Crecimiento económico será de 3,8% durante el 2026, estima el Banco Central

La economía costarricense crecerá 3,8% durante el 2026, una estimación más optimista que la que tenía el Banco Central en su última revisión de política monetaria, que era de 3,5%.
