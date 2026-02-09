Podcast: Crecimiento económico será de 3,8% durante el 2026, estima el Banco Central

La economía costarricense crecerá 3,8% durante el 2026, una estimación más optimista que la que tenía el Banco Central en su última revisión de política monetaria, que era de 3,5%.

Este crecimiento en la producción está impulsado por la demanda interna, confirmó Roger Madrigal, presidente del Banco Central.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos sobre estos números.

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify.

La proyección supera a la que se esperaba en octubre del año pasado y se da porque se espera un alza en el consumo de los hogares.