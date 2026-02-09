Podcasts

Podcast: Crecimiento económico será de 3,8% durante el 2026, estima el Banco Central

La proyección supera a la que se esperaba en octubre del año pasado y se da porque se espera un alza en el consumo de los hogares

Por Redacción EF

La economía costarricense crecerá 3,8% durante el 2026, una estimación más optimista que la que tenía el Banco Central en su última revisión de política monetaria, que era de 3,5%.








Redacción EF

