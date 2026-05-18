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Podcast: Crónica del traspaso de poderes: Entre abucheos y ovaciones, el chavismo jugó de local

El Traspaso de Poderes convirtió al Estadio Nacional en una cancha política donde las tribunas dictaron sentencia sobre diputados, magistrados y figuras internacionales. Analizamos el evento y el futuro rol de la oposición en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

El Traspaso de Poderes del pasado viernes 8 de mayo convirtió al Estadio Nacional en una cancha política.








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Redacción EF

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