Podcast: Crónica del traspaso de poderes: Entre abucheos y ovaciones, el chavismo jugó de local

El Traspaso de Poderes del pasado viernes 8 de mayo convirtió al Estadio Nacional en una cancha política.

Allí las tribunas dictaron sentencia sobre diputados, magistrados y otras figuras cuyo rol será clave en los siguientes cuatro años.

Analizamos el evento y el papel de la nueva oposición en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.

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