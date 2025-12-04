Podcast: ¿Cuánto años tardan los ticos en pagar el préstamo de su vehículo? El plazo promedio va al alza pese a castigo de Sugef

Los costarricenses cada vez pagan por más años los créditos de su vehículo. Aunque la extensión del plazo aliviana la cuota mensual, esto ocasiona que los deudores desembolsen más dinero en estos préstamos a través de los intereses.

El plazo promedio de las operaciones para compra de vehículos se ha extendido de 6,96 años en 2015 a 7,86 años en lo que va del 2025, según los datos actualizados al mes de septiembre de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Este incremento se mantiene a pesar de que, desde el año 2022, la normativa de la Sugef aplica un cargo adicional de capital a las entidades financieras en función del plazo de las operaciones crediticias, según el Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras.

Analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.

