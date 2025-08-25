Podcast: De amenaza a infiltración: el avance de la narcopolítica en Costa Rica

La narcopolítica —la influencia del narcotráfico en las decisiones del poder— es una sombra constante en América Latina. Es una consecuencia lógica: infiltrar la política les permite a los grupos delictivos operar con mayor libertad, evitar la confrontación directa con el Estado y hasta encontrar espacios para lavar su dinero.

Si bien las autoridades costarricenses niegan que exista una captura institucional del Estado por parte del narcotráfico, en los últimos meses se han multiplicado los expedientes, las publicaciones y las investigaciones que involucran a políticos y funcionarios públicos con organizaciones o personas relacionadas a actos de crimen organizado.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Poder y Negocios’ analizamos este riesgo y sus posibles efectos para Costa Rica.

