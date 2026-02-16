Podcast: Del ejercicio del poder al olvido: el personalismo devora los partidos políticos en Costa Rica

Ganar la presidencia de la República ya no garantiza la supervivencia de un partido político en Costa Rica. En las últimas tres administraciones, las agrupaciones que llevaron a su candidato a la Casa Presidencial desaparecieron o quedaron fuera del juego legislativo, sin capacidad de sostener representación en el Congreso.

Detrás de este patrón hay un fenómeno que comenzó a hacerse visible hace casi dos décadas: el respaldo electoral dejó de anclarse en los partidos y pasó a concentrarse en las personas.

