Podcasts

Podcast: Del ejercicio del poder al olvido: el personalismo devora los partidos políticos en Costa Rica

El voto personalista y la fragilidad de los partidos han provocado que incluso las agrupaciones que alcanzan la Presidencia desaparezcan o queden fuera del Congreso en el siguiente ciclo electoral: analizamos el tema en el nuevo ‘Dinero, Podcast y Negocios’

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Ganar la presidencia de la República ya no garantiza la supervivencia de un partido político en Costa Rica. En las últimas tres administraciones, las agrupaciones que llevaron a su candidato a la Casa Presidencial desaparecieron o quedaron fuera del juego legislativo, sin capacidad de sostener representación en el Congreso.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Dinero, Podcast y NegociosPodcast
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.