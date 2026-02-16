Podcast: Del ejercicio del poder al olvido: el personalismo devora los partidos políticos en Costa Rica
El voto personalista y la fragilidad de los partidos han provocado que incluso las agrupaciones que alcanzan la Presidencia desaparezcan o queden fuera del Congreso en el siguiente ciclo electoral: analizamos el tema en el nuevo ‘Dinero, Podcast y Negocios’
Ganar la presidencia de la República ya no garantiza la supervivencia de un partido político en Costa Rica. En las últimas tres administraciones, las agrupaciones que llevaron a su candidato a la Casa Presidencial desaparecieron o quedaron fuera del juego legislativo, sin capacidad de sostener representación en el Congreso.
Detrás de este patrón hay un fenómeno que comenzó a hacerse visible hace casi dos décadas: el respaldo electoral dejó de anclarse en los partidos y pasó a concentrarse en las personas.
Analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.
