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Podcast: Del ‘mall’ a la plaza de barrio ¿cómo la necesidad de ahorrar tiempo está cambiando el mapa comercial del país?

Los centros vecinales, o plazas comerciales abiertas, registran una alta demanda y el tercer precio de alquiler más alto del sector comercial en el país. Conversamos sobre los detalles en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

Aunque los centros comerciales de formato tradicional —grandes y cerrados— se mantienen como referencias del sector en Costa Rica por su combinación comercial y oferta de entretenimiento, el mercado inmobiliario ha visto como los complejos abiertos, conocidos como plazas de conveniencia o community centers, empiezan a ganar terreno. Aunque pueden variar en tamaño y variedad de comercios, la idea en el fondo es la misma en este tipo de proyectos.








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Redacción EF

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