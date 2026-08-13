Podcast: Del ‘mall’ a la plaza de barrio ¿cómo la necesidad de ahorrar tiempo está cambiando el mapa comercial del país?

Aunque los centros comerciales de formato tradicional —grandes y cerrados— se mantienen como referencias del sector en Costa Rica por su combinación comercial y oferta de entretenimiento, el mercado inmobiliario ha visto como los complejos abiertos, conocidos como plazas de conveniencia o community centers, empiezan a ganar terreno. Aunque pueden variar en tamaño y variedad de comercios, la idea en el fondo es la misma en este tipo de proyectos.

Este crecimiento de oferta comercial alternativa responde a una reconfiguración en las necesidades de un consumidor afectado por el colapso vial, que prioriza la accesibilidad inmediata y los trayectos breves por encima, en ocasiones, de las visitas prolongadas a grandes centros comerciales y su auge no es una casualidad.

En el nuevo episodio de Dinero, Podcast y Negocios abordamos este tema.

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