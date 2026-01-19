Podcast: Desaceleración y riesgos acumulados, así pinta la economía tica para este 2026

La economía costarricense inicia el 2026 con señales claras de desaceleración, un entorno internacional más incierto y problemas estructurales que siguen sin resolverse.

No se anticipa una crisis, pero sí un año de menor impulso, decisiones más cautelosas y riesgos que podrían recortar el crecimiento más allá de lo previsto.

Analizamos las perspectivas del nuevo año en este episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify.