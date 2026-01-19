Podcast: Desaceleración y riesgos acumulados, así pinta la economía tica para este 2026

La economía costarricense inicia el 2026 con señales claras de desaceleración, un entorno internacional más incierto y problemas estructurales que siguen sin resolverse.
La economía costarricense inicia el 2026 con señales claras de desaceleración, un entorno internacional más incierto y problemas estructurales que siguen sin resolverse.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.