Podcast: Desaceleración y riesgos acumulados, así pinta la economía tica para este 2026

Un menor crecimiento, un tipo de cambio estable y una inflación baja, en un año con elecciones, los rezagos de siempre e incertidumbre internacional: en ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos cómo inicia el 2026 para la economía costarricense

Por Redacción EF

La economía costarricense inicia el 2026 con señales claras de desaceleración, un entorno internacional más incierto y problemas estructurales que siguen sin resolverse.








