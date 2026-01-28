Podcasts

Podcast edición especial: Elecciones 2026

Esta semana la edición impresa de ‘El Financiero’ le ofrece reportajes especiales, entrevistas con los candidatos con más intención de voto y el análisis de sus equipos económicos para tomar una decisión informada: ampliamos sobre el tema en este episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

Los costarricenses estamos llamados a las urnas el próximo 1.° de febrero.








PodcastDinero, Podcast y Negocios
