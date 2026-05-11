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Podcast: El accidentado camino de Hello Brete: cómo nació la licitación para contratar a Open English y qué pide el contrato del INA

La licitación adjudicada al consorcio de Say Pura Vida By Open Education (Open English) y Racsa estableció cómo debe operar el proyecto en sus condiciones de pago, empresariales y de funcionamiento del servicio. Se lo contamos en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

El idioma inglés es una exigencia laboral ineludible en la actualidad, en especial para algunos puestos y para las firmas internacionales. Pero la demanda en cantidad y en calidad, es decir que las personas tengan el nivel necesario, enfrenta un déficit en Costa Rica.








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Redacción EF

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