Podcast: El accidentado camino de Hello Brete: cómo nació la licitación para contratar a Open English y qué pide el contrato del INA
La licitación adjudicada al consorcio de Say Pura Vida By Open Education (Open English) y Racsa estableció cómo debe operar el proyecto en sus condiciones de pago, empresariales y de funcionamiento del servicio. Se lo contamos en ‘Dinero, Podcast y Negocios’
El idioma inglés es una exigencia laboral ineludible en la actualidad, en especial para algunos puestos y para las firmas internacionales. Pero la demanda en cantidad y en calidad, es decir que las personas tengan el nivel necesario, enfrenta un déficit en Costa Rica.
La idea de resolverlo a través de servicios de formación virtuales no es nueva, pero la caja negra de ese viaje hasta llegar a la actual propuesta en Hello Brete muestra los titubeos, las marchas atrás, no poca improvisación y vacíos en el Estado.
En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el camino de esta política.
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