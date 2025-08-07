Podcast: El adiós de Forever 21: ¿Qué señales envía sobre el mercado de la moda en Costa Rica?

A inicios de julio se dio a conocer que la cadena Forever 21 cerró su local en Avenida Escazú y oficialmente le puso candado a sus operaciones en Costa Rica.
