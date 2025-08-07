Podcasts

Podcast: El adiós de Forever 21: ¿Qué señales envía sobre el mercado de la moda en Costa Rica?

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos los factores internos y externos que ocasionaron la desaparición de la marca del mercado, así como qué se vislumbra para este tipo de negocios



A inicios de julio se dio a conocer que la cadena Forever 21 cerró su local en Avenida Escazú y oficialmente le puso candado a sus operaciones en Costa Rica.








Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

