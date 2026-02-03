Podcast: El auge de la cerveza sin alcohol en Costa Rica: importaciones se disparan y alcanzan cifra récord de $1,6 millones

La cerveza es un viejo conocido de los costarricenses, sobre todo cuando de reuniones sociales se trata. Ahora su consumo no se limita a celebraciones, sino que se extendió a los hogares y comercios como un acompañante casual.

Su demanda generó una vasta variedad de marcas y tipos en el mercado; algunas con menor contenido calórico, saborizadas, ajustadas a condiciones de tolerancia alimentaria y distintas concentraciones de alcohol. Este último aspecto, en principio, es el atractivo que muchos encuentran en estas bebidas, pues las personas buscan encontrarse, en mayor o menor medida, bajo sus efectos.

No obstante, las décadas pasaron y una creciente concientización sobre las consecuencias que este consumo provoca sobre la salud salió a relucir en un nuevo producto apto para reemplazarlas: la cerveza sin alcohol.

Pese a que no goza de una popularidad desproporcionada en Costa Rica y hay pocas versiones producidas en territorio nacional, lo cierto es que sus importaciones se muestran al alza, especialmente durante los últimos tres años: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

