Podcast: El auge de la cerveza sin alcohol en Costa Rica: importaciones se disparan y alcanzan cifra récord de $1,6 millones

La cerveza es un viejo conocido de los costarricenses, sobre todo cuando de reuniones sociales se trata. Ahora su consumo no se limita a celebraciones, sino que se extendió a los hogares y comercios como un acompañante casual.
