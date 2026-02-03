Podcasts

Podcast: El auge de la cerveza sin alcohol en Costa Rica: importaciones se disparan y alcanzan cifra récord de $1,6 millones

Solo entre 2023 y 2024, las importaciones de cerveza sin alcohol a Costa Rica crecieron cerca de un 500%. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos las cifras, marcas presentes y el cambio cultural hacia un nuevo modelo de consumo

Por Redacción EF

La cerveza es un viejo conocido de los costarricenses, sobre todo cuando de reuniones sociales se trata. Ahora su consumo no se limita a celebraciones, sino que se extendió a los hogares y comercios como un acompañante casual.








Redacción EF

