Podcast: El clic cierra la venta, pero la decisión se toma antes (fuera de la web), así es la dualidad del comprador tico

Las compras por Internet son el pan de cada día para muchos costarricenses en la actualidad; pero la tienda física, lejos de ser solo un punto de venta, se está convirtiendo en un laboratorio de prueba y un espacio de validación que condiciona lo que luego se compra en línea.

Esta conclusión se extrae del estudio Perfil del Consumidor Costarricense, presentado por la firma Unimer yEl Financiero, el cual es una radiografía robusta del mercado que revela cómo piensan, interactúan y compran los costarricenses.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ ampliamos sobre esta tendencia.

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