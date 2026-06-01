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Podcast: El clic cierra la venta, pero la decisión se toma antes (fuera de la web), así es la dualidad del comprador tico

El estudio Perfil del Consumidor es una radiografía robusta del mercado que revela cómo piensan, interactúan y compran los costarricenses: analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

Las compras por Internet son el pan de cada día para muchos costarricenses en la actualidad; pero la tienda física, lejos de ser solo un punto de venta, se está convirtiendo en un laboratorio de prueba y un espacio de validación que condiciona lo que luego se compra en línea.








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Redacción EF

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