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Podcast: El declive de La Calle de La Amargura: los recuerdos de un pasado con vías colapsadas a un presente casi desolado

Los negocios de la Calle de la Amargura tratan de “sobrevivir” en una zona donde el comercio se ha debilitado notablemente tras la pandemia: analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

La Calle de La Amargura fue conocida como el epicentro de la vida juvenil. Se caracterizaba por la presencia de estudiantes universitarios que durante todo el semestre visitaban los restaurantes y bares que estaban al frente del campus, especialmente en las noches. En esos 300 metros, que funcionaban como un espacio de socialización y esparcimiento, se crearon miles de anécdotas. Hoy, en Calle 3 de San Pedro, ya eso solo queda en el recuerdo, porque los comerciantes luchan por sobrevivir ante la poca visitación de La Calle y piden, efusivamente, una renovación de este mítico espacio.








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Redacción EF

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