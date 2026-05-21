Podcast: El declive de La Calle de La Amargura: los recuerdos de un pasado con vías colapsadas a un presente casi desolado

La Calle de La Amargura fue conocida como el epicentro de la vida juvenil. Se caracterizaba por la presencia de estudiantes universitarios que durante todo el semestre visitaban los restaurantes y bares que estaban al frente del campus, especialmente en las noches. En esos 300 metros, que funcionaban como un espacio de socialización y esparcimiento, se crearon miles de anécdotas. Hoy, en Calle 3 de San Pedro, ya eso solo queda en el recuerdo, porque los comerciantes luchan por sobrevivir ante la poca visitación de La Calle y piden, efusivamente, una renovación de este mítico espacio.

Si usted estudió en la década de los 90 y del 2000 en la Universidad de Costa Rica (UCR), es muy probable que haya vivido el auge y apogeo de los negocios de La Calle de La Amargura. A la hora del almuerzo los comercios tenían agenda llena y las noches de los jueves tenían una visitación máxima en toda La Calle como un espacio de diversión y para ahogar las penas después de los exámenes.

Hoy los negocios de La Calle, conformados por restaurantes, bares y, en su mayoría, fotocopiadoras, tienen la titánica tarea de buscar la obtención de ganancias en una vía, ahora, poco transitada y con poca demanda. A punto de ahogarse, solicitan al gobierno local que el espacio se embellezca y evolucione a un bulevar, que podría ser el salvavidas que les ayude a mantenerse a flote.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el declive de La Calle de La Amargura.

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