Podcast: El escabroso camino de la licitación 5G del ICE… y aún le falta

Cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció a las empresas adjudicatarias de su red 5G, el pasado 29 de abril, habían pasado más de 5.800 días desde que se empezó a impulsar esa tecnología en 2010 en el mundo, 2.555 días desde que se instaló el primer servicio en Corea del Sur (abril de 2019) y más de 1.460 días a partir del momento en que Rodrigo Chaves lo prometió cuando inició su gobierno (mayo de 2022).

El descalce también ocurre en relación con sus dos competidores directos a nivel nacional, Claro y Liberty, los cuales empezaron a realizar pruebas y a ofrecer el servicio móvil de quinta generación (5G) primero en forma limitada en el Área Metropolitana en 2024 y cuando ya tenían las licencias de las concesiones de frecuencias. A esos dos operadores se suman cuatro (Coopeguanacaste, Coopelesca, Coopesantos y Ring Centrales) que ofrecerán la tecnología en sus regiones tras la subasta realizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en enero del 2025.

En el camino del ICE hasta la adjudicación ha sido escabroso, con cuestionamientos sobre la opción tecnológica elegida y hasta factores geopolíticos vinculados al conflicto entre Estados Unidos y China.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ repasamos este viaje.

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