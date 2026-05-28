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Podcast: El escabroso camino de la licitación 5G del ICE… y aún le falta

El ICE anunció la adjudicación de dos contratos para su red 5G en la última semana de abril pasado. Fue su segundo intento. ¿Será el definitivo? Analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

Cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció a las empresas adjudicatarias de su red 5G, el pasado 29 de abril, habían pasado más de 5.800 días desde que se empezó a impulsar esa tecnología en 2010 en el mundo, 2.555 días desde que se instaló el primer servicio en Corea del Sur (abril de 2019) y más de 1.460 días a partir del momento en que Rodrigo Chaves lo prometió cuando inició su gobierno (mayo de 2022).








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Redacción EF

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