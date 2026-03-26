Podcast: El fin de los vuelos baratos en Costa Rica

A partir del 12 de abril entrante, Volaris Costa Rica suspenderá tres rutas aéreas que opera desde y hacia San José: se trata de las conexiones directas a San Salvador, Ciudad de Guatemala y Miami. Además, desde febrero tampoco está operando el servicio sin escalas a Tegucigalpa, en Honduras.

Es una decisión de plazo indefinido que deja al istmo sin un operador de bajo costo en los pares de ciudades centroamericanas, devolviendo el mercado prácticamente a manos de Avianca y Copa en la conectividad intrarregional.

¿Qué pasa y qué pasará con el mercado de los vuelos low cost en Costa Rica? Lo analizamos en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.

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