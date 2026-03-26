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Podcast: El fin de los vuelos baratos en Costa Rica

La suspensión indefinida de varias rutas por parte de Volaris deja el cielo regional en manos de dos operadores tradicionales. Expertos advierten que, sin una reforma estructural a las tasas aeroportuarias, volar por el istmo seguirá siendo un lujo de pocos: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos sobre este tema

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Por Redacción EF

A partir del 12 de abril entrante, Volaris Costa Rica suspenderá tres rutas aéreas que opera desde y hacia San José: se trata de las conexiones directas a San Salvador, Ciudad de Guatemala y Miami. Además, desde febrero tampoco está operando el servicio sin escalas a Tegucigalpa, en Honduras.








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Redacción EF

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