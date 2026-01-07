Podcast. El futuro de Venezuela: analizamos los posibles escenarios tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

El año arrancó con la noticia de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación de extracción que implicó ataques aéreos sobre Venezuela y decenas de muertos (ninguno de ellos estadounidense).

Hoy son muchas las dudas que surgen sobre el futuro de ese país: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ conversamos sobre este tema con el consultor y columnista de El Financiero, Constantino Urcuyo.

Urcuyo es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París, catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado, director académico del Ciapa y profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca.

