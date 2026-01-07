Podcasts

Podcast. El futuro de Venezuela: analizamos los posibles escenarios tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ conversamos con el consultor y columnista de ‘EF’, Constantino Urcuyo, sobre los posibles escenarios que se abren para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Por Redacción EF

El año arrancó con la noticia de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación de extracción que implicó ataques aéreos sobre Venezuela y decenas de muertos (ninguno de ellos estadounidense).








