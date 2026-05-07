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Podcast: El “pecado capital” de pensar solo en el precio: Perfil del Consumidor 2026 revelará los factores que definen el consumo en Costa Rica

En un mercado complejo y exigente competir solo por precio resulta insuficiente. Los hallazgos de Perfil del Consumidor 2026 evidencian qué es lo que buscan los compradores y en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos de ello

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Por Redacción EF

¿Cuántas veces se ha dado un “gustito” mientras sabe que, financieramente, quizá no era el mejor momento? ¿O qué lo ha motivado a ahorrar durante meses —incluso años— para adquirir un producto o servicio?








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Redacción EF

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