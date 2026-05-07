Podcast: El “pecado capital” de pensar solo en el precio: Perfil del Consumidor 2026 revelará los factores que definen el consumo en Costa Rica

¿Cuántas veces se ha dado un “gustito” mientras sabe que, financieramente, quizá no era el mejor momento? ¿O qué lo ha motivado a ahorrar durante meses —incluso años— para adquirir un producto o servicio?

Y más allá: ¿sabe su empresa cuáles son los factores emocionales y racionales que influyen en su público meta al momento de elegir entre su oferta y la de la competencia?

Durante años —explicó a El Financiero el gerente general de Unimer, Jorge Villalobos— las empresas han centrado su estrategia en una sola premisa: alcanzar el precio más bajo posible. Sin embargo, advierte el líder de esta firma de investigación de mercados con más de cuatro décadas de trayectoria, este enfoque es “un pecado capital” que deja de lado otros factores determinantes en la decisión de compra.

“Creer que a la clase media y media baja solo le importa el precio es uno de los errores más comunes en los que caen muchas marcas”, señaló Villalobos. “Los precios premium suelen asociarse con la clase alta, pero este grupo representa apenas un 15% de la población. Perfil del Consumidor 2026 demuestra que los segmentos medios también están dispuestos a pagar más por ciertos productos o servicios, y entender por qué es clave para las marcas”.

Perfil del Consumidor fue el primer estudio en Costa Rica en ir más allá de la segmentación por ingresos, al clasificar a la población según sus hábitos, valores y temores al consumir. En sus ediciones anteriores —la última en 2019— el informe documentó transformaciones relevantes como los cambios en los hábitos de ahorro frente a crisis globales, con el objetivo de comprender de forma más integral cómo piensa y decide el consumidor costarricense.

Su regreso en 2026, comandado por EF y por Unimer, ofrece una oportunidad valiosa para que las marcas entiendan cómo llegar a un consumidor que “hoy más que nunca busca tomar decisiones de compra seguras e inteligentes, que les den un alivio emocional en su decisión”.

Hoy, en el nuevo episodio de Dinero, Podcast y Negocios, hablamos de la nueva edición de esta fotografía que se presentará el próximo 19 de mayo en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

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