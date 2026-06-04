Podcast: Empresas de Costa Rica tienen menos de dos años para adaptarse a las nuevas NIIF de sostenibilidad, ¿qué deben hacer?

Miles de empresas costarricenses tendrán menos de dos años para adaptar sus operaciones, métricas y reportes financieros a las nuevas normas internacionales de sostenibilidad que comenzarán a regir el 31 de diciembre del 2027.
Miles de empresas costarricenses tendrán menos de dos años para adaptar sus operaciones, métricas y reportes financieros a las nuevas normas internacionales de sostenibilidad que comenzarán a regir el 31 de diciembre del 2027.
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