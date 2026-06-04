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Podcast: Empresas de Costa Rica tienen menos de dos años para adaptarse a las nuevas NIIF de sostenibilidad, ¿qué deben hacer?

Un 48% de las compañías ya tienen este tema como una prioridad pero será obligatorio a partir del 2028. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos sobre este tema con el consultor de sostenibilidad, Luis Mastroeni

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Por Redacción EF

Miles de empresas costarricenses tendrán menos de dos años para adaptar sus operaciones, métricas y reportes financieros a las nuevas normas internacionales de sostenibilidad que comenzarán a regir el 31 de diciembre del 2027.








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Redacción EF

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