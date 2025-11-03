Podcasts

Podcast: Especial Autos: las cifras y tendencias que debe conocer

EF publicó una edición especial para tomarle la temperatura a lo que está pasando en el mercado automotor de nuestro país: hablamos del tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

En Costa Rica cada año se registran más autos que bebés recién nacidos, un dato que ilustra lo suficiente la importancia del mercado automotor en nuestro país.








