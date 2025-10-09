Podcasts

Podcast: Especial Colegios 2026, “El Financiero” le trae todo lo que usted debe saber antes de matricular a su hijo

EF publicó una serie de reportajes pensados en que usted decida con la mejor información en cuál colegio de Costa Rica matricular a su hijo: en ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos sobre el Especial Colegios 2026

Por Redacción EF

El Financiero comenzó la publicación de una serie de reportajes pensados para que usted decida con la mejor información en cuál colegio de Costa Rica matricular a su hijo: el Especial Colegios 2026.








