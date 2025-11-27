Podcasts

Podcast: Estabilidad cambiaria e infraestructura lideran la agenda que el sector productivo exige al próximo Gobierno

‘El Financiero’ le consultó a cámaras sectoriales cuáles son sus prioridades de cara al próximo gobierno. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos sobre los puntos en común

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales del 2026, las cámaras empresariales ya pusieron sobre la mesa sus principales demandas para impulsar el desarrollo económico.








