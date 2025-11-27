Podcast: Estabilidad cambiaria e infraestructura lideran la agenda que el sector productivo exige al próximo Gobierno

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales del 2026, las cámaras empresariales ya pusieron sobre la mesa sus principales demandas para impulsar el desarrollo económico.

El entorno financiero y la infraestructura vial sobresalen entre las necesidades que el sector productivo plantea a los 20 aspirantes a la silla presidencial en Zapote.

Aunque la seguridad es uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, apenas fue mencionada por menos de la mitad de las cámaras consultadas, pese a que las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizan 709 homicidios al 5 de noviembre. La cifra supera la proyección del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 2023-2026, que estimaba 524 casos para este año.

En concreto, siete cámaras empresariales compartieron con El Financiero sus inquietudes y prioridades, reiterando una agenda común donde destacan la reducción del encaje legal y las tasas de interés, la estabilidad cambiaria, la modernización de la infraestructura vial y portuaria, así como el fortalecimiento de la seguridad.

