Podcast: Exportaciones, energía y tensión regional: el nuevo giro del conflicto entre Costa Rica y Panamá

Lo que comenzó en el 2019 como una disputa comercial entre Costa Rica y Panamá por restricciones a productos agrícolas y agroindustriales se trasladó a un terreno mucho más sensible: la energía.

La suspensión indefinida de la venta de electricidad anunciada por el gobierno panameño elevó la tensión bilateral y abrió un nuevo frente político en una de las relaciones más estratégicas para el país en Centroamérica: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

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