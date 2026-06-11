Podcast: Exportaciones, energía y tensión regional: el nuevo giro del conflicto entre Costa Rica y Panamá

Lo que comenzó en el 2019 como una disputa comercial entre Costa Rica y Panamá por restricciones a productos agrícolas y agroindustriales se trasladó a un terreno mucho más sensible: la energía.
Lo que comenzó en el 2019 como una disputa comercial entre Costa Rica y Panamá por restricciones a productos agrícolas y agroindustriales se trasladó a un terreno mucho más sensible: la energía.
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