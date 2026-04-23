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Podcast: Gobierno de Costa Rica quiere importar trabajadores ante rezago de talento local; le explicamos cómo

La escasez de perfiles especializados empuja al país a abrir la puerta a profesionales internacionales para sostener su modelo productivo. Analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

Costa Rica enfrenta limitaciones para avanzar hacia modelos productivos de mayor sofisticación y valor agregado en medio de una escasez de talento altamente especializado. Así lo reconoce el propio Gobierno con la presentación de una nueva iniciativa.








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Redacción EF

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