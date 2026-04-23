Podcast: Gobierno de Costa Rica quiere importar trabajadores ante rezago de talento local; le explicamos cómo
La escasez de perfiles especializados empuja al país a abrir la puerta a profesionales internacionales para sostener su modelo productivo. Analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’
Costa Rica enfrenta limitaciones para avanzar hacia modelos productivos de mayor sofisticación y valor agregado en medio de una escasez de talento altamente especializado. Así lo reconoce el propio Gobierno con la presentación de una nueva iniciativa.
El Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley para atraer Talento Especializado de Carácter Internacional (expediente 25.402), que subraya la existencia de una “brecha estructural entre la oferta de talento y las necesidades del sector productivo”. Actualmente, el expediente se encuentra bajo análisis en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
La propuesta surge como respuesta a las necesidades inmediatas de empresas vinculadas con investigación, desarrollo e innovación, así como a la incorporación de docentes en instituciones que imparten formación técnica o especializada. Pero deja por fuera la atención de la crisis educativa que se manifiesta en las aulas escolares y colegiales, donde se origina el rezago en la adquisición de conocimientos.
En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos esta realidad.
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