Podcast: Guía para profesionales independientes, qué deducir (y qué no) del Impuesto sobre la Renta

Los trabajadores independientes deben cancelar el próximo 16 de marzo de 2026 el Impuesto sobre la Renta. Ante esta obligación, existen una serie de recomendaciones para disminuir el monto a pagar de forma legal, pero la clave radica en saber qué puede deducir exactamente de acuerdo con su profesión.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ conversamos con German Morales, socio y director de Gran Thornton sobre los detalles de esta declaración, la primera de su tipo que se realizará en la plataforma Tribu-CR.

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify.