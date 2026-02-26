Podcast: Guía para profesionales independientes, qué deducir (y qué no) del Impuesto sobre la Renta
Los trabajadores independientes deben cancelar el próximo 16 de marzo de 2026 el Impuesto sobre la Renta, sin embargo, pueden pagar menos reduciendo gastos propios de su profesión. Le contamos los detalles en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’
Los trabajadores independientes deben cancelar el próximo 16 de marzo de 2026 el Impuesto sobre la Renta. Ante esta obligación, existen una serie de recomendaciones para disminuir el monto a pagar de forma legal, pero la clave radica en saber qué puede deducir exactamente de acuerdo con su profesión.
En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ conversamos con German Morales, socio y director de Gran Thornton sobre los detalles de esta declaración, la primera de su tipo que se realizará en la plataforma Tribu-CR.
