Podcast: ¿Hay vida más allá del fútbol? El difícil camino para consolidar un “segundo deporte” en Costa Rica

En noviembre del 2025, tras el triste desempeño de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica y su no clasificación a la Copa del Mundo Norteamérica 2026, la decepción de miles de aficionados a este deporte fue más que evidente. Ante ese panorama, no dudo que a muchos, como a mí, les haya surgido una duda: si el enojo de los costarricenses fuera tanto como para dejar de seguir al fútbol, ¿por cuál deporte nacional lo cambiarían?

O dicho de otra forma: después del fútbol, ¿cuál es el deporte más popular, con una estructura profesional, de fácil seguimiento (tan simple como prender el televisor y verlo) y rentable como negocio del país?

España tiene al baloncesto; México, al boxeo; Argentina, al rugby; Brasil, al voleibol; y Alemania, al balonmano; deportes que, después del fútbol, ocupan un lugar privilegiado en la cultura popular, con audiencias masivas en sus campeonatos locales, ingresos millonarios por derechos, publicidad y taquillas, y deportistas profesionales que ganan salarios más que competitivos.

¿Cuál sería el equivalente a esas disciplinas en Costa Rica? En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

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