Podcast: Incentivos y cercanía ya no bastan: nuevos factores son decisivos para atraer la inversión extranjera a Costa Rica

Un análisis de Procomer revela los factores determinantes para la atracción de inversión extranjera directa en el contexto actual. Detallamos cuál es el más importante en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Si los incentivos fiscales fueron un poderoso anzuelo para atraer la inversión extranjera en el pasado, hoy existen otros factores de gran peso que influyen en las decisiones de localización de las compañías.








