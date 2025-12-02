Podcast: Incentivos y cercanía ya no bastan: nuevos factores son decisivos para atraer la inversión extranjera a Costa Rica

Si los incentivos fiscales fueron un poderoso anzuelo para atraer la inversión extranjera en el pasado, hoy existen otros factores de gran peso que influyen en las decisiones de localización de las compañías.

Así lo determinó un reciente análisis de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), que se presentó el 11 de noviembre durante el “Foro estratégico de comercio e inversión”, organizado por esa entidad.

Conocer esos factores que determinan la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) resulta estratégico para Costa Rica en el contexto actual, marcado por las cambiantes políticas arancelarias impuestas por el gobierno de Estados Unidos y su intención de repatriar a las empresas que operan en otros países.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

