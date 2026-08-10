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Podcast: India, la IA y el colón fuerte: las fuerzas que empujan a 38 compañías a bajar su meta de empleo en Costa Rica

Las empresas prometieron una cantidad de empleo que después tuvieron que corregir. EF analizó la disminución en el compromiso de las que están bajo el Régimen de Zona Franca desde 2023: abordamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

En los últimos tres años, 38 empresas acogidas al Régimen de Zona Franca tuvieron que echar marcha atrás en el compromiso público que habían adquirido de generación de empleo en Costa Rica.








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Dinero, Podcast y NegociosPodcast
Redacción EF

Redacción EF

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