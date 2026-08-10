Podcast: India, la IA y el colón fuerte: las fuerzas que empujan a 38 compañías a bajar su meta de empleo en Costa Rica

En los últimos tres años, 38 empresas acogidas al Régimen de Zona Franca tuvieron que echar marcha atrás en el compromiso público que habían adquirido de generación de empleo en Costa Rica.
En los últimos tres años, 38 empresas acogidas al Régimen de Zona Franca tuvieron que echar marcha atrás en el compromiso público que habían adquirido de generación de empleo en Costa Rica.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.