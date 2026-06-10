Podcast: La quinta edición del Life Sciences Forum en Costa Rica analizó el futuro del sector ciencias de la vida

“Estamos en la edad de oro de la innovación en ciencias de la vida”, dijo Mohammad Behnam, socio senior en McKinsey & Co., durante la quinta edición del Foro de Ciencias de la Vida realizado por Cinde el pasado 4 de junio en el Centro Nacional de Convenciones.

En 2025 nuestro país alcanzó las cien empresas multinacionales especializadas en medtech con operaciones activas. Este sector hoy alcanza los $10.900 millones en exportaciones, los casi 63.000 empleos directos y la presencia en 17 subsectores productivos.

Además, 18 de las 35 principales empresas en ciencias de la vida del mundo tienen operaciones aquí.

Ese éxito, sin embargo, plantea preguntas sobre hacia dónde apuntar y cómo consolidar la permanencia de las compañías en suelo nacional, ante los retos de un mundo donde la automatización y la inteligencia artificial (IA) son la regla.

Este fue el tema central del foro y de ello hablamos en el nuevo episodio de Dinero, Podcast y Negocios, con la directora de Estrategia de Negocios y Consultoría de CINDE, Pilar Madrigal. Le compartimos la conversación completa:

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