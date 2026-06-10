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Podcast: La quinta edición del Life Sciences Forum en Costa Rica analizó el futuro del sector ciencias de la vida

Ante los avances tecnológicos del sector ciencias de la vida, el país debe promover una estrategia intersectorial para mantener su competitividad: conversamos sobre esto en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

“Estamos en la edad de oro de la innovación en ciencias de la vida”, dijo Mohammad Behnam, socio senior en McKinsey & Co., durante la quinta edición del Foro de Ciencias de la Vida realizado por Cinde el pasado 4 de junio en el Centro Nacional de Convenciones.








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Redacción EF

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