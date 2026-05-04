Podcast: Las 10 leyes que marcaron a Costa Rica y salieron de la Asamblea legislativa 2022-2026 (y los grandes pendientes que quedan)

Los 57 diputados que integran el período legislativo 2022-2026 se preparan para abandonar Cuesta de Moras tras aprobar 681 proyectos de ley en segundo debate, según el recuento realizado al 16 de abril de este año.
Los 57 diputados que integran el período legislativo 2022-2026 se preparan para abandonar Cuesta de Moras tras aprobar 681 proyectos de ley en segundo debate, según el recuento realizado al 16 de abril de este año.
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