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Podcast: Las 10 leyes que marcaron a Costa Rica y salieron de la Asamblea legislativa 2022-2026 (y los grandes pendientes que quedan)

Los diputados que concluyen funciones dejan un saldo amplio en cantidad de leyes aprobadas, pero más limitado en transformaciones de fondo: analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

Los 57 diputados que integran el período legislativo 2022-2026 se preparan para abandonar Cuesta de Moras tras aprobar 681 proyectos de ley en segundo debate, según el recuento realizado al 16 de abril de este año.








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Redacción EF

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