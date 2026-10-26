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Podcast: Llegó el Especial de Colegios 2027

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ conversamos sobre el Especial de Colegios 2027, los promedios de admisión a las universidades públicas y los resultados más importantes de esta edición

Por Redacción EF

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El Especial de Colegios 2027 de El Financiero reúne los 50 colegios privados y subvencionados con los mejores promedios institucionales en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) 2025-2026 de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Nacional (UNA).








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Redacción EF

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