Podcast: Llegó el Especial de Colegios 2027

El Especial de Colegios 2027 de El Financiero reúne los 50 colegios privados y subvencionados con los mejores promedios institucionales en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) 2025-2026 de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Nacional (UNA).

La edición no solo permite conocer cuáles centros educativos sobresalieron en las pruebas de admisión, sino también cómo ha cambiado su rendimiento durante los últimos cinco años. En ese período, los promedios han variado, pero el colegio que encabeza el ranking ha conservado el primer lugar.

Para elaborar la clasificación, El Financiero analizó las notas anonimizadas de quienes realizaron la PAA en las tres universidades estatales. Con esos datos, calculó el promedio de cada colegio con más de diez estudiantes examinados y consideró la distribución provincial de la matrícula de secundaria privada en 2026 para procurar una representación territorial.

El especial detalla las tarifas de matrícula y mensualidad que cobrarán en 2027 para sétimo año y las compara con los precios del curso lectivo actual. Así, los resultados académicos se complementan con información sobre el costo de acceder a estos centros educativos.

La cobertura también amplía la mirada hacia los desafíos de la educación secundaria en Costa Rica y en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ abordamos la temática completa.

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify.

LEA MÁS: Especial Colegios 2027