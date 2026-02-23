Podcast: Los despidos de Amazon son solo el inicio, la IA reconfigura operaciones en TIC y servicios en Costa Rica

Hace pocas semanas, Amazon realizó despidos de cerca del 10% de su planilla. Parte de la explicación es la adopción de la IA en sus procesos: se puede hacer lo mismo con menos seres humanos.

Diversos análisis locales señalan que la adopción de IA en áreas como AWS (servicios en la nube), finanzas, soporte y operaciones está generando una reasignación de roles: menos empleos administrativos tradicionales y más demanda de perfiles técnicos avanzados relacionados con IA, robótica y análisis de datos, en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema y lo que significa para el futuro del mercado.

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify.