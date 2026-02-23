Podcast: Los despidos de Amazon son solo el inicio, la IA reconfigura operaciones en TIC y servicios en Costa Rica

Hace pocas semanas, Amazon realizó despidos de cerca del 10% de su planilla. Parte de la explicación es la adopción de la IA en sus procesos: se puede hacer lo mismo con menos seres humanos.
Hace pocas semanas, Amazon realizó despidos de cerca del 10% de su planilla. Parte de la explicación es la adopción de la IA en sus procesos: se puede hacer lo mismo con menos seres humanos.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.