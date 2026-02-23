Podcasts

Podcast: Los despidos de Amazon son solo el inicio, la IA reconfigura operaciones en TIC y servicios en Costa Rica

Más de 2.000 puestos se redujeron en servicios en regímenes especiales en Costa Rica en 2025 debido a la automatización por IA y costos, entre otros factores; en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el tema

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Hace pocas semanas, Amazon realizó despidos de cerca del 10% de su planilla. Parte de la explicación es la adopción de la IA en sus procesos: se puede hacer lo mismo con menos seres humanos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Dinero, Podcast y NegociosPodcast
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.