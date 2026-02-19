Podcasts

Podcast: Más que entradas y palomitas, cómo marcha actualmente el negocio del cine en Costa Rica

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ repasamos los antecedentes de la industria cinematográfica en el país, las empresas que operan actualmente y cómo se ha ajustado el modelo después de la crisis sanitaria y el fortalecimiento del streaming

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El cine en Costa Rica no es solo una actividad cultural, es un termómetro del consumo masivo y un negocio inmobiliario de alto calibre. Lo que comenzó a principios del siglo XX como un evento social que transformó la arquitectura de San José, hoy es una industria dominada por gigantes regionales y tecnologías de inmersión, que ha logrado sobrevivir a una pandemia y a la amenaza del streaming.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Dinero, Podcast y NegociosPodcast
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.