Podcast: Más que entradas y palomitas, cómo marcha actualmente el negocio del cine en Costa Rica
En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ repasamos los antecedentes de la industria cinematográfica en el país, las empresas que operan actualmente y cómo se ha ajustado el modelo después de la crisis sanitaria y el fortalecimiento del streaming
El cine en Costa Rica no es solo una actividad cultural, es un termómetro del consumo masivo y un negocio inmobiliario de alto calibre. Lo que comenzó a principios del siglo XX como un evento social que transformó la arquitectura de San José, hoy es una industria dominada por gigantes regionales y tecnologías de inmersión, que ha logrado sobrevivir a una pandemia y a la amenaza del streaming.
En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ repasamos la historia en el país, las empresas que operan actualmente y cómo se ha ajustado el negocio en los últimos años.
