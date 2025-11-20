Podcasts

Podcast: Máximo histórico en el precio del oro presiona a joyerías costarricenses: ¿qué está pasando y cómo lo enfrentan?

El precio del oro superó los $4.200 por onza en 2025, un máximo histórico que impacta a las joyerías de Costa Rica. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos qué pasa en este mercado

Por Redacción EF

El precio del oro cambia con regularidad, algunos meses más que otros, pero durante 2025 ha presentado un comportamiento inusual que presiona a quienes lo comercializan en Costa Rica, específicamente a las joyerías.








Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

