Podcast: Máximo histórico en el precio del oro presiona a joyerías costarricenses: ¿qué está pasando y cómo lo enfrentan?

El precio del oro cambia con regularidad, algunos meses más que otros, pero durante 2025 ha presentado un comportamiento inusual que presiona a quienes lo comercializan en Costa Rica, específicamente a las joyerías.

Este material precioso, considerado a lo largo de la historia como un infaltable en la fabricación de bienes de alto valor económico, alcanzó un máximo histórico el 8 de octubre de este año cuando sobrepasó los $4.000 por onza (28,35 gramos).

A partir de entonces, el precio sigue en aumento: según datos publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), al 20 de octubre el costo de la onza se cotizaba $4.297, el más alto hasta ahora.

El Financiero conversó con varias joyerías como cliente y todas ellas coincidieron en que el aumento en el costo de adquisición de su materia prima les forzó a tener que incrementar los precios finales de los productos.

