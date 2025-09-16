Podcast: Microplásticos, el material invisible y omnipresente que viaja desde el Polo Norte hasta nuestros cerebros

Están en todas partes, aunque a simple vista no se aprecien.

Los plásticos nos rodean desde que despertamos hasta que volvemos a dormir: en botellas de agua, envases de comida, ropa, cosméticos, utensilios médicos y hasta en el aire que respiramos. Su presencia es tan cotidiana que a menudo se olvida su impacto.

Sin embargo, la ciencia lo ha confirmado: diminutas partículas plásticas se alojan en el tracto digestivo de peces, en la arena de nuestras playas y también, sin que entendamos todavía las consecuencias, en el cuerpo humano.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

