Podcast: ¿Por qué todos hablan de los perfumes árabes? Lo que hay detrás de la tendencia que conquistó Costa Rica y cuadruplicó importaciones

Lo exótico es atractivo, mucho más si viene del otro lado del mundo con una promesa innovadora. Esa es una premisa que los perfumes árabes trajeron consigo y les permitió afianzarse en el mercado costarricense.

La variedad de fragancias es vasta. Los hay de diseñador, de nicho, de celebridad y catálogo. Sin embargo, el éxito de este grupo fue tan grande que ya se le clasificó como uno totalmente independiente.

En su mayoría, provienen de Emiratos Árabes Unidos (EAU), aunque también son intermediados por proveedores en Estados Unidos que, después, los envían a vecinos como Panamá. De ahí su fama de venta en la frontera.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

