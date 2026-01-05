Podcasts

Podcast: ¿Por qué todos hablan de los perfumes árabes? Lo que hay detrás de la tendencia que conquistó Costa Rica y cuadruplicó importaciones

Las importaciones de perfumes desde Emiratos Árabes Unidos se cuatriplicaron durante los últimos dos años y los comerciantes reportan un interés cada vez más grande por este mercado: analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

Lo exótico es atractivo, mucho más si viene del otro lado del mundo con una promesa innovadora. Esa es una premisa que los perfumes árabes trajeron consigo y les permitió afianzarse en el mercado costarricense.








