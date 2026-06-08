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Podcast: ¿Qué ha pasado con las cooperativas tras el cierre de Coopeservidores? Analizamos el estancamiento de su cartera

Lejos del auge histórico, las cooperativas en Costa Rica asumen un periodo de estabilización que podría extenderse por más años: analizamos este tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

La cartera de crédito de las cooperativas en Costa Rica se encuentra en un periodo de estancamiento tras dos años de la declaración de inviabilidad de Coopeservidores, lo que dicta una pausa sobre el auge que antes caracterizó a este sector.








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Redacción EF

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