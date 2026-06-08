Podcast: ¿Qué ha pasado con las cooperativas tras el cierre de Coopeservidores? Analizamos el estancamiento de su cartera

La cartera de crédito de las cooperativas en Costa Rica se encuentra en un periodo de estancamiento tras dos años de la declaración de inviabilidad de Coopeservidores, lo que dicta una pausa sobre el auge que antes caracterizó a este sector.

Se trata de un fenómeno que pareciera prevalecer sobre este tipo de entidades, mas no sobre la banca tradicional; por lo menos a niveles generales.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

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