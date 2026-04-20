Podcast: ¿Qué pasa con el tipo de cambio cuando el Banco Central interviene? Analizamos el resultado de todas las operaciones de estabilización

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha estado particularmente activo en el mercado cambiario. Aunque siempre tiene una participación elevada (en promedio compra más de la mitad de lo ofertado), en las últimas semanas ha realizado intervenciones con una intención en específico: suavizar la caída en el tipo de cambio, algo que no hacía desde el 2015. Sin embargo, su efecto podría ser limitado.

Desde el 19 de febrero de este año el BCCR ha comprado $575 millones en operaciones de estabilización, lo que equivale a un 49% de todos los dólares que se negociaron en el Monex —donde se transa la divisa— durante los 19 días de compras. En este tipo de intervenciones el Central decide participar para evitar “fluctuaciones violentas”, según lo permite el artículo 87 de su ley orgánica. Compra dólares cuando quiere atenuar caídas y los vende cuando quiere suavizar aumentos.

¿Tienen este tipo de acciones un efecto real sobre el precio del dólar? El Financiero analizó todas las intervenciones por estabilización que ha realizado el Banco Central desde febrero de 2015 —cuando se adoptó el actual régimen cambiario de flotación administrada— para conocer qué consecuencias suelen tener estas operaciones sobre la divisa.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ repasamos este tema.

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