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Podcast: ¿Qué pasa con el tipo de cambio cuando el Banco Central interviene? Analizamos el resultado de todas las operaciones de estabilización

El Banco Central lleva una seguidilla de operaciones de estabilización en el mercado cambiario en este 2026. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos qué ha pasado históricamente con el tipo de cambio cuando el ente emisor interviene de esta manera

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Por Redacción EF

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha estado particularmente activo en el mercado cambiario. Aunque siempre tiene una participación elevada (en promedio compra más de la mitad de lo ofertado), en las últimas semanas ha realizado intervenciones con una intención en específico: suavizar la caída en el tipo de cambio, algo que no hacía desde el 2015. Sin embargo, su efecto podría ser limitado.








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Redacción EF

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