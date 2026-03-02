Podcasts

Podcast: ¿Qué pasaría si se entrega el ROP a mayores de 59 años? Un análisis sobre los riesgos para Costa Rica y la vejez

Los activos de las personas mayores a 59 años representan el 15% del total del ROP: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el impacto de su eventual entrega

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Los activos de las personas mayores a 59 años representan el 15% del total del ROP: efectos en la inflación, tipo de cambio, tasas de interés y riesgos para la economía nacional serían parte de las consecuencias de permitir un retiro total masivo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.