Podcast: ¿Qué pasaría si se entrega el ROP a mayores de 59 años? Un análisis sobre los riesgos para Costa Rica y la vejez

Los activos de las personas mayores a 59 años representan el 15% del total del ROP: efectos en la inflación, tipo de cambio, tasas de interés y riesgos para la economía nacional serían parte de las consecuencias de permitir un retiro total masivo.
En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el tema.
