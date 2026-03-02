Podcast: ¿Qué pasaría si se entrega el ROP a mayores de 59 años? Un análisis sobre los riesgos para Costa Rica y la vejez

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify .

Los activos de las personas mayores a 59 años representan el 15% del total del ROP: efectos en la inflación, tipo de cambio, tasas de interés y riesgos para la economía nacional serían parte de las consecuencias de permitir un retiro total masivo.

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.