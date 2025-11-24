Podcasts

Podcast: RED506: Costa Rica alcanzó los 5,18 millones de usuarios en redes sociales, ¿cuántos son reales? Esto es lo que encontró el estudio de SHIFT Porter Novelli

Las cuentas de usuarios no reales se concentran en dos redes sociales. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos del tema y de la utilización de la IA en los costarricenses

Por Redacción EF

Costa Rica alcanzó los 5,18 millones de usuarios presentes en redes sociales durante 2024.








