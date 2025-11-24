Podcast: RED506: Costa Rica alcanzó los 5,18 millones de usuarios en redes sociales, ¿cuántos son reales? Esto es lo que encontró el estudio de SHIFT Porter Novelli

Costa Rica alcanzó los 5,18 millones de usuarios presentes en redes sociales durante 2024.

Así lo afirmó Óscar Solano, vicepresidente de Creatividad y Estrategia de SHIFT Porter Novelli, en RED506 —evento organizado por El Financiero— durante la presentación del esperado estudio ‘Radiografía del Costarricense Conectado 2025’.

Sin embargo, ese número no corresponde en su totalidad a cuentas reales, pues, de acuerdo con Solano, un 18,2% (943.000) no lo son.

Es decir, una de cada cinco interacciones podría no provenir de un usuario regular existente o por lo menos de un perfil donde existe poca certeza de que se trate de un usuario real.

De este y el resto de resultados que arrojó la más reciente entrega de RED506 es de lo que hablamos en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.

